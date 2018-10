Il comandante Marchese: "Disinfestazione eseguite con regolarità"

A rischio le nuove divise dei vigili urbani. Pare che il magazzino del comando provinciale dei baschi bianchia sia infestato dalle pulci.

Tra i vigili urbani è scattato l’allarme. Secondo alcune voci gli insetti la scorsa settimana hanno invaso il magazzino del comando della polizia municipale di via Dogali, tanto da costringere il comandante Gabriele Marchese a chiedere alla Rap un intervento urgente di disinfestazione.

L’azienda aveva risposto che sarebbe intervenuta il prossimo 10 novembre, una data troppo lontana, tanto che il vicecomandante Luigi Galatioto aveva sollecitato tempi più rapidi. Così l’intervento, effettivamente, c’è stato, lo scorso sabato.

Sul piede di guerra i sindacati che chiedono interventi urgenti anche perché i fastidiosi insetti sarebbero stati notati anche nelle zone frequentate dagli agenti e dal pubblico.

“Nel magazzino in via Dogali ci sono le divise anche quelle nuove e tutti i presidi per i vigili urbani – dicono i sindacati Csa, Uil e Cgil – Uno dei vigili urbani in servizio al magazzino è finito in ospedale perché morsa dalle cimici. Ha una prognosi di due giorni. Nessuno dei colleghi ha intenzione di portare a casa capi che potrebbero essere infestati dagli insetti”.

Ma, a distanza di qualche giorno, le pulci sono tornate. “Ci mancavano soltanto le pulci – dice Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo -. Come se non bastassero gli automobilisti indisciplinati, i posteggiatori abusivi, i commercianti scorretti e tanti altri furbetti”.

“I cicli di disinfestazione sono stati eseguiti regolarmente – dice il comandante Gabriele Marchese – Abbiamo richiesto una disinfestazione straordinaria il 29 settembre da parte della Rap”.