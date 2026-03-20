“Italia coinvolta in guerra contro Iran, stop a questo conflitto illegale ed assurdo”. Dal convegno Baps e Arca Fondi di Palermo, l’ex premier Enrico Letta chiede all’Europa di avere una voce comune per fermare ostilità “senza senso”.

Fermare la guerra

E’ un conflitto illegale ed assurdo. Da Palermo, Enrico Letta lancia l’appello per lo stop alle ostilità tra Stati Uniti, Israele ed Iran. L’ex premier, oggi presidente dell’Istituto Delors, ha partecipato all’evento organizzato da Baps, Banca agricola popolare di Sicilia e Arca Fondi sul tema della sovranità finanziaria europea.

I danni potenziali per l’economia

Letta ha spiegato i danni potenziali per l’economia italiana ed europea. E ha sottolineato come nonostante le smentite di Palazzo Chigi, con i voli militari che partono da Sigonella ogni giorno, l’Italia sia formalmente parte in causa del conflitto “Troppi elementi ci portano a pensare di essere coinvolti formalmente in una guerra che non abbiamo scelto e reputo ingiusta”, ha detto Letta, ribadendo infine la necessità di una politica estera comune dell’Unione europea per mettere fine a ostilità senza senso.