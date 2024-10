Una ragazzina di un liceo palermitano di 15 anni è stata soccorsa questo pomeriggio in piazza Castelnuovo dagli agenti di polizia e dai sanitari del 118. La studentessa stava male e si è accasciata più volte per strada.

Sono stati gli agenti di polizia del XI reparto mobile in servizio in centro città a comprendere che c’era qualcosa di strano nel comportamento della giovane. Per questo sono intervenuti, hanno aperto la borsa e hanno trovato diversi blister di compresse di medicinali vuoti. Aveva ingerito tantissime pasticche tentando di uccidersi. E’ avvenuto tutto davanti a decine di testimoni.

L’intervento

Gli agenti sono riusciti a risalire alla scuola e attraverso la segreteria alla identità della ragazzina. Grazie a questa operazione di velocissima indagine è stato possibile intervenire. Sono stati contattati i genitori. Nel frattempo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, la ragazza ha rimesso il mix di farmaci che aveva ingerito, circostanza che contribuito all’operazione di salvataggio.. I sanitari del 118 l’hanno stabilizzata e portato in ospedale. Pare da quello che si è appreso che la ragazzina fosse vittima di una persona più grande che le avrebbe reso la vita impossibile.

Secondo caso in 24 ore

Proprio ieri sempre a Palermo una ragazzina di un altro liceo di Palermo si è lanciata dal secondo piano dell’abitazione. Si tratta di una quattordicenne palermitana che è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale Civico dopo essersi lanciata dal secondo piano di un edificio. La giovane ha riportato un trauma addominale con interessamento della milza.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L’ipotesi del bullismo subito a scuola è tra le piste investigative al vaglio ma non è l’unica. In ogni caso le circostanze sono preoccupanti così come il fatto che siano già due i casi che riguardano liceali di istituti diversi nel giro di poche ore