Indagini della polizia

La polizia di Stato ha arrestato due pusher che utilizzavano le bici elettriche per vendere la droga. Nel primo caso i poliziotti del commissariato “Zisa-Borgo Nuovo” hanno tratto in arresto C.L., 24enne palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti lo hanno sorpreso in via Vanvitelli a Palermo con addosso 34 dosi di hashish. In casa sono stati trovati 100 grammi di di hashish, un bilancino di precisione e strumenti per il taglio dello stupefacente.

Il giovane a bordo della bici elettrica controllava il territorio e consegnava le dose agli acquirenti che si fermavano in zona.

Sempre a bordo di una bici elettrica gli agenti dell’Upg hanno sorpreso due giovani di 17 anni e 20 in via Alibrandi. Addosso al minorenne sono state trovate 50 dosi di hashish e 25 di marijuana.

Il giovane di 20 anni aveva alcuni foglietti con appunti e la contabilità dello spaccio.