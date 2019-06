L'impianto sportivo non chiuderà per i lavori

Partirà a breve la seconda trance dei lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio Vito Schifani di viale del Fante, meglio conosciuto come “Stadio delle Palme”. È stata infatti aggiudicata la gara per i lavori che prevedono una serie di interventi sull’impiantistica tecnico-sportiva attualmente presenti nella struttura sportiva. In particolare i lavori prevedono il rifacimento dello strato di usura delle piste di atletica, sia outdoor sia indoor, della pista di defaticamento, della gabbia lanci, della fossa per il salto in lungo e del sistema di rilevamento degli arrivi.

La gara è stata aggiudicata dal comune di Palermo alla ditta F.lli Anastasi Srl con un ribasso dell’11,5% sulla base d’asta, con importo complessivo dei lavori di 447 mila euro, finanziato dalla Regione con fondi comunitari.

La presenza dei cantieri non comprometterà l’apertura dell’impianto sportivo di viale del fante, un fatto che farà slittare l’avvio dei lavori di qualche giorno al fin di permettere al Coime di installare una doppia recinzione dell’area di cantiere, in modo che restino accessibili in sicurezza gli spogliatoi e i bagni.

I lavori di manutenzione dello stadio del capoluogo sono iniziati nel settembre 2018. La prima tranche è già stata completata nel giro di 5 mesi attingendo a fondi comunali per circa 500 mila euro. In particolare, il primo gruppo di interventi ha previsto il rifacimento degli spogliatoi maschile e femminile, del locale destinato alla pista indoor, del muro di recinzione, del campo di basket, dei bagni pubblici, dei cancelli, della tribunetta e degli uffici. Il primo gruppo di interventi, è stato realizzato nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato nel 2016 per la manutenzione generale degli immobili di proprietà comunale.

“Sono contento che si sia individuata una soluzione tecnica che permetta di non chiudere del tutto lo Stadio. In questo modo, – commenta il sindaco Leoluca Orlando – pur garantendo ovviamente la sicurezza dei lavori e degli atleti, si potrà andare avanti con questi importanti lavori senza però precludere del tutto l’uso della struttura”.

“Ringrazio fin d’ora comunque le associazioni e gli atleti per la pazienza con cui affronteranno questo periodo di disagi. Saranno comunque disagi limitati – conclude – e serviranno a dare a tutti uno stadio più bello e sicuro e soprattutto più fruibile anche per competizioni”.

“Va dato atto agli Uffici e a chi mi ha preceduto – dice l’assessore Maria Prestigiacomo – di aver lavorato con lungimiranza per far sì che i lavori potessero partire già in autunno con l’intervento diretto del Coime, affidandone solo una parte più tecnica ad una gara esterna. L’Amministrazione vigilerà perché i lavori procedano speditamente per restituire alle società e agli amanti dell’atletica la struttura quanto più presto possibile”.

Soddisfatto anche il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Dario Chinnici che ha fatto da portavoce delle società che chiedevano di mantenere una parte dello stadio aperta “Il “Vito Schifani” è una delle strutture più importanti per atleti e società ed è importante che i lavoro possano procedere a passo spedito. Il fatto che si sia trovato il modo di rendere fruibili i servizi igienici e gli spogliatoi – dice – limiterà i disagi e va dato atto

all’amministrazione di aver trovato la giusta soluzione per andare incontro alle esigenze di chi vive lo Stadio”.