I due fratellini sono stati trovati nel letto. Soffocati. Pare che in un caso Giovanni Barreca insieme alla coppia di Palermitani coinvolta nel delitto abbia usato le catene per uccidere il più grande tra i due.

I delitti sono avvenuti alcuni giorni addietro. Difficile stabilire quando. La prima ad essere uccisa e bruciata è stata la moglie Antonella Salamone che domani avrebbe compiuto 41 anni.

Poi è toccato ai figli di 16 e 5 anni. I vigili del fuoco, chiamati dai carabinieri, hanno trovato uno dei figli dell’assassino, morto, legato con una catena. I pompieri hanno liberato il cadavere tagliandola.

L’unica a scampare alla morte la figlia di 17 anni prediletta di Giovanni Barreca che si trova adesso in una comunità protetta come disposto dalla procura per i minorenni. Adesso si ritrova sola senza madre e i fratelli e con il padre che nelle prossime ore sarà fermato insieme ai due conviventi.

I tre si sarebbero incontrati in una chiesa evangelista a Palermo. E pare che insieme avessero organizzato il delitto per purificare la casa dal demonio. La coppia palermitana è stata rintracciata dopo le indicazioni date ai carabinieri da Giovanni Barreca, il manovale che ha confessato di avere assassinato la moglie e i due figli, gli investigatori sono arrivati ai due conviventi e li hanno condotti nella caserma di Bagheria.

I due, rintracciati anche grazie all’esame del telefonino di Barreca e ad alcune testimonianze.

Potrebbero avere ispirato il folle disegno dell’operaio. Le indagini sono condotte dai magistrati della procura di Termini Imerese, al lavoro per ricostruire la tragedia nella villetta di Altavilla.

Tra l’altro, una vicina di casa dei Barreca, ha raccontato di avere visto nei giorni scorsi un uomo nell’abitazione teatro della strage.