Non solo a Palermo città ma anche nei comuni limitrofi droni in azione contro l’abbandono illecito di rifiuti. Tolleranza zero contro l’abbandono incontrollato di spazzatura anche a Monreale, comune Normanno alle porte di Palermo.

Individuati e sanzionati numerosi soggetti

Grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione, il Comando di Polizia Municipale ha individuato e sanzionato diversi soggetti intenti a gettare rifiuti in modo del tutto irregolare sul territorio comunale. L’operazione, condotta con il supporto di droni ad alta risoluzione, ha permesso di monitorare le aree più sensibili e isolate, spesso trasformate in discariche abusive.

Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Di Verde, Assessore alla Polizia Municipale, e Giulio Mannino, Assessore all’Ambiente, da tempo uniti in prima linea in questa battaglia di civiltà.

Utilizzo di droni strumento molto efficace contro le discariche abusive e i responsabili

“L’utilizzo dei droni si sta rivelando uno strumento strategico e imprescindibile per il controllo del territorio”, ha dichiarato l’assessore Giuseppe Di Verde. “Grazie alla tecnologia e alla professionalità dei nostri agenti, riusciamo a monitorare anche le zone più difficili da raggiungere, garantendo un presidio costante e punendo chi pensa di poter agire indisturbato violando le regole.”

“Questa operazione – aggiunge l’assessore Mannino – è solo l’ultimo di una serie di interventi mirati che stiamo portando avanti da mesi per contrastare l’abbandono dei rifiuti. La tutela dell’ambiente e il decoro urbano sono priorità assolute della nostra agenda. Non faremo sconti a nessuno: chi sporca il nostro territorio arreca un danno economico e d’immagine a tutta la collettività”.

Le multe possono arrivare fino a 2.500 euro

I soggetti immortalati dalle telecamere dei droni sono stati prontamente identificati e per loro sono già scattate le procedure di contestazione. Le sanzioni previste sono pesanti e possono arrivare anche fino a 2 mila e 500 euro in caso di recidive e varie forme di abbandono ritenute aggravanti.