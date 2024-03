Non rischia di perdere il bambino la donna bagherese di 38enne che è stata aggredita insieme alla madre da un pit bull di una vicina di casa. Lo confermano i medici del Policlinico dove le due donne sono ricoverate.

Sia la donna incinta che la mamma di 68 anni, sono state aggredite ieri pomeriggio a Bagheria da un pitbull. E’ probabile che la giovane donna dovrà essere sottoposta ad alcuni interventi per le ferite subite al volto. Ad avere riportato le ferite più gravi è stata la figlia. La mamma ha riportato delle ferite superficiali al viso e alle braccia.

Entrambe non rischiano la vita. Le due donne avranno anche dei colloqui con degli psicologi per superare l’inevitabile periodo di stress legato all’aggressione. Sul fronte delle indagini stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bagheria. Secondo una prima ricostruzione le due donne erano andate da una vicina, nello stesso palazzo in cui vivono nel centro abitato della città.

Durante una discussione animata, l’animale si sarebbe scagliato contro le due donne, forse a causa dell’alterco. Le due donne sono state aggredite al volto e agli arti. Sono state immediatamente soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. La proprietaria del cane rischia una denuncia per lesioni gravi la proprietaria dell’animale, che potrebbe essere denunciata per lesioni gravissime e sfregio permanente.