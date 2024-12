Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 44 anni per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo aveva minacciato la madre, una donna di 70 anni che abita in via Cardinale Mariano Rampolla a Palermo. Voleva del denaro, ma l’anziana si è rifiutata. A questo punto avrebbe iniziato a inveire contro la donna lanciando oggetti.

La paura della madre

Stanca delle richieste e dell’aggressione la donna ha chiamato la polizia. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Centro e San Lorenzo. Davanti ai poliziotti l’uomo avrebbe continuato a inveire e avrebbe cercato di colpire con calci e pugni gli agenti cercando di fuggire. Alla fine è stato portato in auto e anche qui non ha smesso di aggredire gli agenti. Alla fine agenti e l’arrestato sono finiti in ospedale per essere medicati. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.