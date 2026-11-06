Il gup del tribunale di Palermo Patrizia Ferro ha condannato circa 60 imputati nell’inchiesta dello scorso anno dopo il maxi blitz dei 181 eseguito dai carabinieri del Comando provinciale. Imputati erano boss e gregari che gestivano lo spaccio di droga e le scommesse clandestine nel mandamento Porta Nuova.

Sono stati condannati Alessandro Adamo 3 anni e 8 mesi, Giuseppe Auteri 13 anni e 4 mesi, Antonino Cangelosi 1 anno e 8 mesi, Francesco Cataldo 9 anni, 9 mesi e 10 giorni, Cristian Cinà 14 anni, Stefano Comandè 17 anni e 4 mesi, Angelo Costa 10 anni e 8 mesi, Carmelo De Luca 3 anni, Pietro Di Blasi classe ’72 3 anni e 4 mesi, Benedetto Di Cara 5 anni, Umberto Di Cara 3 anni e 6 mesi, Benedetto Vitale 5 anni, Gregorio Di Giovanni 3 anni e 4 mesi, Cristian d’India 13 anni e 4 mesi, Bilel El Gana 2 anni e 4 mesi, Lillo Fanara 13 anni e 4 mesi, Angelo Fernandez 3 anni e 10 mesi, Cosimo Filippone 8 anni, Rosa Fiorenza 2 anni e 2 mesi, Onofrio Lipari 5 anni e 4 mesi, Lidia Lo Monte 3 anni, un mese e 10 giorni, Agata Lo Presti 3 anni, Armando Salvatore Lo Presti 3 anni e 8 mesi, Calogero Lo Presti 20 anni, Calogero Piero Lo Presti 4 anni, Giovanni Lo Presti 5 anni e 4 mesi, Tommaso Lo Presti 16 anni e 8 mesi (il lungo), Tommaso Lo Presti (il pacchione) 16 anni anni e 8 mesi, Tommaso Lo Presti classe ’64 5 anni, Vincenzo Madonia 3 anni e 6 mesi, Giovan Battista Marino (classe ’73) 13 anni e 4 mesi, Giovan Battista Marino (classe ’74) 4 anni e 4 mesi, Leonardo Marino 7 anni e 4 mesi, Teresa Marino 3 anni, Gaspare Martinez 3 anni e 8 mesi, Carlo Pellitteri 10 anni e 8 mesi, Pietro Pozzi 15 anni, Domenico Presti 5 anni e 4 mesi, Roberta Presti 5 anni e 4 mesi, Agata Ruvolo 3 anni, Jessica Santoro 9 anni e 9 mesi, Daniele Segreto 4 anni Francesca Tantillo 2 anni e 8 mesi, Giovanni Trapani 2 anni e 8 mesi, Salvatore Turchi 2 anni e 8 mesi, Bernardo Valenti 2 anni e 10 mesi, Daiana Verdone 3 anni, Vanessa Verdone 3.

Sono stati assolti Giuseppe D’Angelo, Giuseppe Corradengo, Gioacchino Di Maggio, Alfio Pappalardo.

Gli imputati condannati dovranno risarcire le parte civili: Comune di Palermo, Centro studi Pio La Torre, Sos Impresa, Confcommercio, Federazione antiracket, Sportello di solidarietà.