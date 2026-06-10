La terza sezione della corte di appello presieduta da Enzo Agata ha condannato Giuseppe Bommarito a 12 anni di reclusione e il figlio Calogero Bommarito a tre anni che erano stati indagati nel corso di un’operazione antimafia condotta dai carabinieri a San Giuseppe Jato e San Cipirello.

Nel processo stralcio è stato assolto Giuseppe Antonio Bommarito difeso dagli avvocati Emilio Chiarenza e Bartolomeo Parrino, da alcuni anni è libero su decisione del tribunale del riesame. L’accusa per lui non ha retto. Per Giuseppe Bommarito la pena è scesa da 21 anni a 17 in continuazione con una precedente condanna, dodici per questo processo. Diciassette anni aveva avuto Calogero Bommarito che ora diventano 3 per l’imputazione di traffico di droga: è caduta l’accusa di mafia.

La Corte lo ha scarcerato visto che era detenuto dal 2021. Il padre Giuseppe e il figlio Calogero sono difesi dall’avvocato Emilio Chiarenza. Confermata la condanna a due anni e mezzo di Massimiliano Giangrande per droga. L’inchiesta era stata condotta nei confronti di 10 persone accusate a vario titolo associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, cessione di sostanze stupefacenti e accesso abusivo al sistema informatico.

Gli indagati sono accusati di avere esercitato il controllo del territorio attraverso le estorsioni sia nella valle dello Jato che a Palermo. L’organizzazione gestiva anche lo spaccio di hashish a Palermo, nei mandamenti mafiosi di Santa Maria del Gesù e Porta Nuova, e a San Giuseppe Jato.