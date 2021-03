L'attore palermitano ospite di Casa Minutella

Claudio Gioè ospite di Casa Minutella .

. L’attore palermitano ha parlato di Makari, fiction di successo di Raiuno.

Ieri, lunedì 22 marzo, la terza puntata di Makari, la serie televisiva ambientata in Sicilia, ha ottenuto un ascolto eccellente: 6.389.000 di spettatori con uno share del 26,5%.

Ad interpretare il ruolo del protagonista, il giornalista Saverio Lamanna, è Claudio Gioè, ospite di Casa Minutella.

L’attore palermitano, a proposito del successo della fiction, ha affermato: «Non ce l’aspettavamo e siamo contenti per quest’affetto e speriamo che prosegua anche lunedì 29 così da chiudere con un bel bilancio. Abbiamo girato la serie in un momento difficile e questi ascolti ci ripagano davvero tanto».

Infatti, la serie è stata girata dal 5 agosto al 5 dicembre 2020, in piena pandemia: «Abbiamo avuto anche la seconda ondata, affrontata in autunno. Nelle ultime settimane abbiamo girato in un grande albergo dove abbiamo ambientato parte della quarta puntata. È stato molto faticoso. Abbiamo temuto di doverci fermare e buttare a mare tutto il lavoro fatto. È stata dura. Mentre giravamo quest’estate, sentivamo le notizie di set che si fermavano ed eravamo circondati da una situazone molto grave. Il fatto che siamo riusciti a non fermarci quasi mai è stato un mezzo miracolo».

Gioè ha sottolineato che la comicità di Makari è «diversa, meno gag, meno sterotipata, più dettata dalla situazione, più british ed è stata apprezzata dai critici. Per alcuni è stato un tentativo della RAI di innovare il linguaggio delle fiction. Mescola action, giallo, sentimentalismo… Spero che il mix continui a convincere».