Pioggia e vento la scorsa notte hanno provocato danni e disagi a Palermo e in provincia. In viale Regione Siciliana si sono formati diversi allagamenti che hanno creato non pochi problemi alla circolazione soprattutto nella zona del sottopasso di viale Michelangelo, all’altezza del negozio Trionfante così come nella zona nei pressi dell’ospedale Cervello.

Allagamenti anche in viale Resurrezione e in via Ugo La Malfa. A causa del vento diversi alberi e cartelloni pubblicitari sono caduti. Nel centro dell’Asp Enrico Albanese le raffiche di vento hanno causato la caduta di una grossa palma, mentre un cartellone pubblicitario è caduto in via Imperatore Federico nei pressi della rotonda Mandela.

Numerosi gli alberi caduti sulla provinciale che porta a San Martino delle Scale. La strada è chiusa perché bloccata dalle piante che hanno occupato in più punti la sede stradale. Decine nella notte gli interventi dei vigili del fuoco, non solo per gli alberi e cartelloni pubblicitari ma anche per il distacco intonaco in diversi edifici.