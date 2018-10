Strade allagate, alberi sradicati e finiti sulle auto, black out in alcune zone di Palermo. La pioggia caduta tutta la notte ha creato non pochi disagi.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nella zona del porto per gli alberi finiti sulle auto in via Crispi e nei pressi del Molo Santa Lucia.

Alberi caduti anche in via Luigi Cerbone e allo Zen. Diversi gli automobilisti soccorsi nella zona di Mondello, Partanna Mondello in via Maria Santissima Mediatrice, in via Maresciallo Guglielmo Giraldi e via Felice Cavallotti.

Allagata la via Imera e viale Regione Siciliana nei pressi di viale Lazio e via Belgio. La fognatura non ha retto la forte pioggia in via Leonardo da Vinci, in via Saitta Longhi e in via Anselmo d’Aosta.