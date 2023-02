“In questo momento restiamo concentrati sulla gestione dell’emergenza, rassicurati dal fatto che non ci sono stati per fortuna rischi gravi di pericolo per le persone.

Abbiamo davanti altre 12 ore di perturbazione e quindi raccomando a tutti i presidi territoriali e ai gestori delle strade di interdire la circolazione in caso di pericolo.

Per quanto riguarda invece la carenza di mezzi spazzaneve, ci siamo attivati con il dipartimento nazionale e abbiamo avuto disponibilità di due mezzi spazzaneve dall’Anas Calabria. Volevo ricordare che l’anno scorso come Protezione civile della Regione abbiamo comprato tre grandi spazzaneve a turbina che stanno lavorando nelle tre aree delle Madonie, dell’Etna e dei Nebrodi, Senza questi la situazione sarebbe stata veramente disastrosa. Forte criticità sull’Etna ove la Città metropolitana non riesce a garantire lo spazzamento delle strade provinciali e conseguentemente persistono situazioni di inaccessibilità”.

Lo dice il capo della protezione civile Salvatore Cocina