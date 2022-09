"Non vi mettete in viaggio"

Un fiume d’acqua. La Palermo Sciacca tra Roccamena, Poggioreale e Santa Margherita Belice è ricoperta d’acqua. I testimoni raccontano di slavine di acqua e fango.

Pullman si ribalta, feriti

Un pullman si è ribaltato vicino lo svincolo tra Contessa Entellina e Santa Margherita di Belice. Il mezzo che stava percorrendo la fondovalle si è ribaltato. Stanno intervenendo le ambulanze per soccorrere i feriti.

Un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato questa sera lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Ci sarebbero diversi feriti.

Sul posto sono giunte tre ambulanze. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. La zona dell’incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d’aria.

Nessuno dei feriti che si trovavano sull’autobus di linea sarebbe in gravi condizioni. Tutti i passeggeri, alcuni dei quali con escoriazioni e lievi contusioni, sono già stati fatti salire su un altro pullman diretto a Sciacca, dove si trova anche l’ospedale Giovanni Paolo II. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. L’autista del pullman, che si è ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. Sul posto si trova già un gru per tentare di risollevare il mezzo pesante.

“Ho assistito a scene terribili – racconta un automobilista – Ho visto il mezzo trascinato via. Non mi sono potuto fermare per non essere trascinato dall’acqua.

E’ caduta giù tantissima acqua, Vi prego non vi avventurate e impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio”.

Danni tra Palermo e Agrigento

La bufera d’acqua e vento che si è abbattuto nel centro della Sicilia ha provocato gravi allagamenti anche a Corleone anche se i danni più gravi sono tra Contessa Entellina, Santa Margherita Belice e Poggioreale.

In queste ore sono arrivare richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di vigili del fuoco. La situazione in quelle zona raccontano i testimoni è drammatica.

Trapani di nuovo sommersa

È stata sufficiente poco più di mezz’ora di pioggia battente, stasera, per allagare alcune delle strade di Trapani e Erice, già duramente messe alla prova dall’alluvione di lunedì scorso. Sono stati nuovamente allagati alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Sommerse dall’acqua la via Dell’Uva e la via Marsala, dove nei giorni scorsi era saltata pure la fognatura. In via Virgilio l’acqua ha invaso il forno Impero e si segnala un vero e proprio fiume in via Orti. Chiusa al traffico via conte Agostino Pepoli, carreggiate impraticabili nella zona industriale, lungo la dorsale Zir e in via Libica. Situazione difficile pure al rione Cappuccinelli.

Sul fronte ericino, in via Argenteria sono saltati i tombini e in via Simeto si è registrata una copiosa fuoriuscita di liquami. Traffico a rilento all’altezza tonnara San Cusumano, dove diverse auto sono rimaste bloccate. Inagibile la strada provinciale SR1 Immacolatella – Erice.

Tromba d’aria a Trapani

Una tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio sulla frazione di Triscina di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano (Trapani). Il violento vortice, creatosi in mare, ha toccato terra e ha interessato la zona centrale della frazione, abbattendo un muro di recinzione, pali dell’illuminazione pubblica e sradicando alberi. E’ da stanotte che sulla costa Selinuntina soffia un forte vento di Scirocco, ma soltanto qualche ora addietro si è registrato un rovescio delle condizioni meteo: tuoni e pioggia misti a sole.