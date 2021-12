Maltempo devastante sulla Sicilia, isola flagellata dal vento. Nonostante il meteo sembra dare una breve tregua continuano le difficoltà soprattutto nelle isole minori

Eolie isolate, settimana difficile

Anche oggi le Eolie sono isolate per il forte vento che soffia da ovest-nord ovest. Una settimana difficile per le isole dell’arcipelago, in particolare per quelle più piccole come Alicudi. Filicudi, Panarea, Stromboli e il piccolo borgo di Ginostra, con i collegamenti marittimi fortemente penalizzati a causa del maltempo.

Le mareggiate che si sono abbattute nelle ultime 24 ore hanno inferto un altro duro colpo alle già precarie strutture portuali. I marosi hanno invaso le borgate di Canneto e Acquacalda a Lipari, dove nel belvedere di Quattrocchi è stata anche abbattuta una palma gigante per fortuna senza conseguenze; danni anche a Stromboli in località Ficogrande, Filicudi Pecorini e a Salina.

Frane e strade interrotte fra Messina e Palermo

Alla Protezione civile regionale è arrivata la segnalazione di una frana su una strada comunale in contrada Grazia a San Salvatore di Fitalia nel Messinese. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso la strada.

Altra frana è stata segnalata sulla statale 113 nei pressi dell’uscita di Cefalù in provincia di Palermo. Anche qui è stato necessario l’intervento delle squadre della protezione civile per sgomberarla.

A Palermo sopralluogo nel quartiere Papireto dei tecnici del Comune per l’esondazione dell’omonimo fiume sotterraneo. Il canale è ostruito e l’acqua si riversa sulla carreggiata. L’Amap ha pulito le caditoie per farla defluire. E’ stato necessario l’intervento dell’esercito, richiesto dal Comune, per proteggere le abitazioni e le attività commerciali.

Tempeste di vento

Tempeste di vento con raffiche fino a 100 km/h, temperature in picchiata, e ondate di pioggia hanno imperversato per tutta la giornata di ieri fin dalla notte.

Sotto l’eccezionale portata della pioggia, è crollato nel trapanese il ponte sulla strada che collega Alcamo a Castellammare del Golfo. Non ci sono state vittime. Un automobilista si è arrestato poco prima di prima di finire nel vuoto. Adesso si registrano problemi gravi alla viabilità

Preoccupano gli invasi stracolmi delle dighe

Stracolmi gli invasi preoccupa la tenuta delle dighe ma anche la potabilizzazione dell’acqua. La pioggia ha sollevato i fanghi di fondo in molti laghi e invasi naturali o artificiali bloccando i potabilizzatori e dunque il prelievo idrico

L’esercito per quantificare i danni

Nuclei ricognizione del 4° Reggimento Genio sono intervenuti per la valutazione dei primi interventi d’urgenza nelle provincie di Trapani e Palermo. Gli interventi sono stati a Trapani per il crollo del ponte San. Bartolomeo sulla strada statale 187, tra i comuni di Castellamare (TP) e Alcamo(PA), e a Palermo in via Matteo Bonello per il rischio allagamento di diverse abitazioni.