Il Comune: "Nessuna società presente nel mercato in regola"

In un momento storico drammatico per il Paese, molte associazioni sportive palermitane rischiano la chiusura per futili ed incomprensibili motivi. L’ultimo DPCM, infatti, consente agli atleti con campionati e manifestazioni di interesse nazionale, di svolgere gli allenamenti e gli incontri agonistici ufficiali di rilevanza nazionale, anche se a porte chiuse.

“A Palermo a prescindere dal Covid, l’unico impianto natatorio comunale, la piscina di viale del Fante, che ospita nuotatori (anche paralimpici), pallanuotisti (anche paralimpici) e sincronette appartenenti a campionati nazionali di diversi livelli, resta chiuso da più di un mese. La ragione è un mancato controllo delle acque, quello che di norma va effettuato una volta al mese, con conseguente ispezione, multa e chiusura da parte della Guardia di Finanza, mercoledì 21 ottobre scorso”.

Lo scrivono le società notatorie che ormai da un mese hanno le attività bloccate.

“Da allora, rifiutando l’offerta delle società sportive palermitane di fare effettuare in breve tempo da un laboratorio specializzato ‘accreditato’ le analisi microbiologiche richieste, il Comune di Palermo non è stato in grado di risolvere il problema, tra gare d’appalto, lungaggini burocratiche e rimpallarsi di responsabilità – aggiungono le società – Col risultato che, a fronte di una spesa di circa 400 euro, l’impianto perde migliaia di euro al giorno di mancati incassi, ed i circa 700 atleti delle varie discipline sono costretti ad emigrare nei pochi e costosi impianti natatori presenti in città, tutti peraltro rigorosamente dotati di sola vasca corta. Purtroppo il caso in questione non è una novità, ed è la testimonianza di una mancanza di programmazione che tuteli l’interesse degli atleti palermitani e dei cittadini fruitori dell’impianto, da un lato, e la sostenibilità economica dall’altro.

A questo va aggiunto il lungo elenco di manutenzioni straordinarie non effettuate negli anni, che fanno della piscina comunale di Palermo l’impianto più bello e trascurato d’Italia. Inoltre, l’utilizzo della vasca scoperta è stato inibito già da oltre un mese, perché non sono stati eseguiti dei lavori di piccola manutenzione, la cui necessità era già stata evidenza lo scorso anno. Va anche segnalato che l’intero impianto è stato chiuso ripetutamente anche nelle settimane precedenti per positività da Covid19, impiegando sempre diversi giorni, talvolta settimane, per essere riaperto dopo la sanificazione e quanto altro previsto dalle vigenti norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid19.

Le associazioni sportive cittadine, il cui futuro è messo in seria discussione dalla pandemia in corso, danno lavoro a centinaia di persone, tra tecnici, collaboratori e atleti, e non meritano una gestione così disattenta della piscina, proprio in un momento nel quale viene garantito, a livello nazionale, perfino nelle zone rosse, il diritto allo sport.

Inoltre le medesime società sportive e la Federazione Italiana Nuoto, negli ultimi anni sono state in prima linea

nell’affiancare la pubblica amministrazione in tutto quello che era necessario per mantenere aperto l’impianto,

occupandosi dal montaggio e smontaggio delle corsie mattina a sera , del pagamento in taluni casi del rinnovo del

brevetto dei bagnini, all’acquisto dei defibrillatori e di tutta una serie di attrezzature e materiale sportivo utile alle

attività sportive che si praticano quotidianamente, e ciò anche a beneficio dell’intera collettività palermitana, che

fruisce della Piscina Olimpica Comunale per semplice attività motoria e salutista.

Chiediamo a gran voce che Palermo abbia una piscina funzionante tutti i giorni dell’anno, che non faccia la fine di altre strutture sportive cittadine, ridotte oggi a monumenti all’incuria e al degrado. In assenza di pronti riscontri dovremo per forza di cose valutare eventuali azioni a tutela degli interessi del mondo sportivo palermitano”.

“Comprendiamo il disappunto delle società e degli appassionati, ma per fortuna il Comune di Palermo è tenuto a rispettare, ancora di più per fare analisi delicate come quelle in questione, rigidi protocolli di legalità e trasparenza, per evitare che siano incaricate ditte non in regola o, peggio, prive dei requisiti che garantiscano esami corretti per la sicurezza degli atleti.

Quel è che successo è molto semplicemente e tristemente che per oltre 20 giorni nessuna delle ditte presenti sul Mercato elettronico è risultata in regola. Siamo certi che nessuno fra gli atleti e gli appassionati che utilizzano la piscina come fra i loro familiari avrebbe voluto dei controlli frettolosi ma poco accurati.

Oggi, dopo che la settimana scorsa è stato finalmente possibile sottoscrivere un incarico per un laboratorio d’analisi specializzato, sono stati fatti i campionamenti e la prossima settimana, se come pensiamo non saranno riscontrati problemi, l’impianto sarà riaperto in tutta sicurezza”. Lo dichiara l’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa.