Multati altri locali e bloccate serate danzante non autorizzate

La discoteca Pineta di Altavilla Milicia è stata sequestrata dalla polizia di stato su ordine della magistratura dopo che nel corso di alcuni controlli sono stati riscontrati diverse irregolarità e il mancato rispetto delle norme per contenere il contagio da Covid19.

Gli agenti della poliziotti della divisione amministrativa e sociale hanno eseguito un controllo durante una attività da ballo. Gli agenti hanno accertato la presenza di 1015 avventori a fronte di una capienza prevista per soli 85.

E’ scattata una multa da 400 euro e la sospensione dell’attività per 5 giorni. L’autorità giudiziaria lo scorso 14 agosto, anche in relazione a precedenti condotte non i regola da parte dal gestore ha disposto il sequestro preventivo della discoteca “Pineta”.

“Scaduti i termini di chiusura da parte della polizia amministrativa in data 13 Agosto, in questo preciso momento arriva istanza di chiusura e sequestro del locale Club Pineta sino a data da destinarsi – si legge nel profilo Facebook della discoteca – L’Evento di questa sera e quelli in programmazione sono momentaneamente sospesi. Ci scusiamo per l’imprevisto inatteso. Grazie per la comprensione. La Direzione Club Pineta”.

Sempre ad Altavilla in un altro locale è stata bloccata una serata danzante non autorizzata dovenumerosi giovani ballavano in un ambiente totalmente privo di accorgimenti volti a prevenire il contagio da “covid 19”.

Oltre alla contestazione penale ed alla cospicua sanzione, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni, a partire dal 13 agosto. Anche a Palermo in via Plauto sono scattati i controlli. Anche qui numerosi giovani circa 370 assembrati, senza mascherina, intorno ad un cantante che in quel momento si stava esibendo dal vivo. E’ scattata una multa di 3 mila euro e la sospensione per 5 giorni. Multati anche un lido a Capaci e un pub all’Addaura.