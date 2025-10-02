Manifestazione in piazza a Palermo nella zona di piazza Politeama attorno al villaggio dell’esercito. Circondati da un imponente servizio d’ordine con polizia e carabinieri in assetto antisommossa numerosi manifestanti pro Pal stanno manifestando davanti la cittadella dell’esercito in piazza Politeama a Palermo dove sono esposti mezzi delle forze armate e dove in alcuni stand sono illustrate le attività dei militari.









Nello spazio dell’esercito la gente guarda i mezzi e gli elicotteri esposti mentre alcuni bambini vengono fatti salire sul carro armato. I manifestanti urlano “Vergogna”. La manifestazione è stata organizzata spontaneamente dopo il blocco della Flotilla nei pressi delle coste d Gaza.

La scorsa sera durante la manifestazione ci sono stati scontri con la polizia. Alcuni giovani sono stati colpiti con manganelli.