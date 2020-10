Hanno aderito decine di locali

Una marcia contro la chiusura dei locali della movida decisa dal governo dopo l’aumento dei casi di coronavirus è stata organizzata questa notte dai commercianti di pub e ristoranti.

La mobilitazione dei titolari e dipendenti è scattata con un tam tam sui social network. I manifestanti si daranno appuntamento in via Isidoro La Lumia una delle strade della movida palermitana.

Poi proseguiranno verso il teatro Politeama, raggiungeranno i Quattro Canti e si dirigeranno verso la sede del governo della Regione Siciliana in piazza Indipendenza. Una manifestazione pacifica assicurano i partecipanti. Al corteo hanno già preso parte decine di locali.

“Fate attenzione a non fare infiltrare alcun gruppo politico o gruppo con intenzioni non pacifiche – dicono nei messaggi gli organizzatori – Sono pregati di essere con noi tutti gli operatori dello spettacolo e fornitori dell’indotto. Basta prese in giro con ordinanze inutili. Basta capri espiatori”.

“Io da imprenditrice parteciperò, ma solo se la manifestazione sarà pacifica – dice Doriana Ribaudo della Osteria Ballarò – Quindi cercherò di capire quale sa rà il tenore della manifestazione. Non vorrei assistere a scene già viste. Secondo me chiuderci è assolutamente inutile. Basta il rigido rispetto delle regole. Quelle che noi seguiamo con costi notevoli dall’inizio della pandemia. Io chiedo il rispetto delle regole. Se qualcuno non le rispetta allora la chiusura non deve essere di 5 giorni, ma di un mese”.