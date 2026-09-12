Colori decisi, identità urbana e un racconto visivo della Palermo che corre

La Maratona di Palermo 2026 compie un passo ulteriore nel legame tra sport, città e identità visiva. La maglia ufficiale della 31ª edizione, presentata dall’ASD Media, non è soltanto un capo tecnico pensato per gli atleti: è un vero e proprio racconto della città, dei suoi colori e della sua storia artistica. Una scelta che conferma la volontà dell’organizzazione di rendere la manifestazione sempre più riconoscibile e radicata nel territorio.

La nuova maglia

La nuova maglia si distingue per una palette cromatica decisa, che richiama immediatamente Palermo e le sue atmosfere. Le tonalità scelte evocano la luce del Mediterraneo, le geometrie dell’arte arabo-normanna e quel patrimonio culturale che da anni accompagna la narrazione della città. Non si tratta di un semplice esercizio grafico: l’obiettivo è trasformare un elemento tecnico in un simbolo identitario, capace di rappresentare la comunità dei runner e, allo stesso tempo, la città che li accoglie.

Valorizzazione dell’aspetto sportivo ma anche culturale e turistico

La Maratona di Palermo, negli anni, ha costruito un percorso di crescita costante. L’edizione 2026 punta a consolidare questo cammino, valorizzando non solo l’aspetto sportivo ma anche quello culturale e turistico. La scelta di una maglia che “racconta Palermo” si inserisce in una strategia più ampia: rendere la gara un evento che parla ai cittadini, ai visitatori e agli appassionati di corsa attraverso simboli immediatamente riconoscibili. Il percorso della maratona, che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, trova così un ulteriore elemento di coerenza nella maglia ufficiale. Chi parteciperà alla gara indosserà un capo che richiama idealmente i monumenti, le piazze e le linee architettoniche che fanno di Palermo una città unica nel panorama mediterraneo. Un modo per portare con sé, chilometro dopo chilometro, un frammento di identità urbana.

La presentazione della maglia segna l’avvio della fase operativa dell’edizione 2026, che si preannuncia ricca di novità e iniziative collaterali. L’Asd Media conferma così la volontà di investire sulla qualità dell’evento, puntando su una comunicazione visiva forte e su un’immagine che possa rappresentare al meglio la città e la sua maratona.