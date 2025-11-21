Non ce l’ha fatta Carmelo Dibilio, 63 anni, podista del Marathon Caltanissetta, colto da arresto cardiaco subito dopo aver concluso la mezza maratona di Palermo domenica scorsa.

L’atleta era stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, dove era stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Le sue condizioni, inizialmente giudicate stabili, sono precipitate mercoledì a causa di gravi danni neurologici.

Dibilio è deceduto oggi. A dare la notizia è stato il figlio Andrea con un messaggio sui social. Profondo cordoglio è stato espresso da Totò Gebbia, patron della Maratona di Palermo, che ha ricordato Dibilio come un uomo perbene e un appassionato di sport. Anche Siciliarunning e il Marathon Caltanissetta si sono uniti al dolore della famiglia.