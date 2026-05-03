Presenti oltre 400 atleti

Il veneto Nikolas Loss e la britannica Sarah Longshaw si sono aggiudicati la venticinquesima edizione della Maratonina di Terrasini che si è disputata oggi nel borgo marinaro a pochi chilometri da Palermo. La manifestazione, organizzata dall’Asd Media@, con il patrocinio del comune di Terrasini è stata valida anche come Campionato Regionale di Società Assoluto e come seconda prova del circuito “Mare e Monti”. Temperature gradevoli da primavera inoltrata e la cartolina migliore offerta da Terrasini per gli oltre 400 atleti che hanno preso parte alla manifestazione. Prima dello sparo dello start il minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi campione nello sport e nella vita, scomparso a 59 anni il primo maggio.

La gara: vola Loss, sorpresa d’oltremanica

Tre i giri di un percorso tecnico e suggestivo, ben distribuito tra le vie della cittadina e il mare, con affaccio sui faraglioni. Tutto facile per il bellunese Loss, poco più di un allenamento per l’atleta tesserato per la Sicilia Running Team, che ha fatto subito il vuoto, chiudendo la sua fatica in 1h08’51. Alle sue spalle la gara è vibrante, la spunta per il secondo posto Domenico Conti (Universitas Palermo) in 1h16’32. Terzo Filippo Pizzurro (Sport Amatori Partinico) in 1h16’44.

Al femminile vittoria a sorpresa per l’inglesina di Manchester Sarah Longshaw, un esordio vincente nella distanza dei 21,097 km; per la Longshaw (tesserata per la Rossendale Harriers) più a suo agio in pista in particolare negli 800 metri, il tempo finale di 1h33’02. Al secondo posto, autrice di un ultimo giro in rimonta, Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico) in 1’33’37; terza l’ottima Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 1h35’07. Sia la Plano che la Sorvillo, oggi hanno confermato lo stesso podio ottenuto sempre a Terrasini lo scorso anno.

Accanto alla mezza anche la “Vivi Terrasini” di sette chilometri (un giro del tracciato) che ha visto la vittoria di Barbara Vassallo (XForma Asd) in 26’32 e Fabrizio Vallone (Club Atletica Partinico) in 24’01. Per il campionato regionale di Società Assoluto la vittoria è andata alla Trinacria Palermo al femminile, mentre tra gli uomini trionfo per la Sport Amatori Partinico. Manifestazione quella di Terrasini che tiene vivo lo spirito d’inclusione, a correre la 7km anche Pippo Martino atleta di Mistretta che ha spinto la carrozzina di Lillo Di Gregorio. Assegnate anche le maglie della classifica individuale Circuito Bronze del “Mare e Monti”, andate a Romina Volpe (Termini Marathon e Bike) e Michele Lucifero (Podistica Capo d’Orlando).

Le classifiche

Classifica mezza maratona (uomini): Nikolas Loss (Sicilia Running Team) 1h08’51, Domenico Conti (Universitas Palermo) 1h16’32, Filippo Pizzurro (Sport Amatori Partinico) 1h16’44, Vincenzo Primavera (Sport Amatori Partinico) 1h16’50 e Giovanni Soffietto (Sport Amatori Partinico) 1h17’21.

Classifica mezza maratona (donne): Sarah Longshaw (Rossendale Harriers) 1h33’02, Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico) 1h33’37, Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 1h35’07, Romina Volpe (Termini Marathon e Bike) 1h42’48 e Giuseppina Rinaldi (Trinacria Palermo) 1h42’54.

I vincitori di categoria della vivi Terrasini (7km)

Uomini: Juniores Riccardo Costanzo (Sicilia Running Team); Sm Davide Di Maio (Delfini Blu); Sm35 Fabrizio Vallone (Club Atletica Partinico); Sm40 Giuseppe Tarantino (Pol. Team F. Ingargiola); Sm45 Antonio Valenti (Polisportiva Marsala Doc); Sm50 Marco Cordaro (Atletica Mondello); Sm55 Rino Rapisardi (Amatori Valderice); Sm60 Fabrizio Gallo (Cocoon Club Mazara); Sm65 Cesare Mascellino (Sicilia Running Team); Sm70 Stefano Maniaci (ASD Media@); Sm75 Settimo Sgadari (Equilibra Running Team); Sm80 Salvatore Abate (GS Atletica Mazara).

Donne: Sf Barbara Vassallo (XForma ASD); Sf35 Serena Zeferino (Universitas Palermo); Sf40 Monica Migliore (Runcard); Sf45 Irene Montoleone (Club Atletica Partinico); Sf500 Silvana Modica (XForma ASD); Sf55 Roberta Siragusa (Palermo Running); Sf60 Provvidenza Terranova (Runners Montelepre); Sf65 Giuliana Amarù (Amatori Palermo).