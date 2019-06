Bloccati con la droga

La polizia di Stato ha arrestato Erasmo Longo di 52 anni, Nunzio Arculeo di 31 anni e Piero Lo Bue di 41 anni accusati di detenzione e spaccio di droga.

Longo è stato arrestato nel corso dei controlli a Terrasini (Pa). In una Fiat Punto bloccata in via Einaudi gli agenti hanno trovato 265 grammi di marijuana.

Arculeo e Lo Bue sono stati arrestati a Balestrate. In via Colombo hanno bloccato i due mentre si passavano una busta con 34 grammi di cocaina.