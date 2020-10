Indagini della squadra mobile

Ancora un colpo allo spaccio alla Zisa. Sono stati arrestati dalla polizia due giovani della Zisa, che sono stati sorpresi in casa con la cocaina. Si tratta di una coppia (M.G. il ragazzo e S.M. la ragazza) è maturato nell’ambito dei servizi appositamente predisposti dalla Questura, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti a Palermo.

“I poliziotti della Squadra mobile – spiegano dalla questura – nel transitare in piazza Ingastone hanno notato un uomo mentre, con fare circospetto e guardingo, entrava all’interno di un appartamento al piano terra. Ad aprirgli la porta è stata una giovane donna. I Falchi, insospettiti da questo atteggiamento, sono rimasti in attesa e quando, poco dopo, hanno visto l’uomo uscire dall’abitazione ed allontanarsi lo hanno raggiunto per un controllo. A quel punto il fermato ha tentato, invano, di disfarsi di un involucro di cellophane, che è stato prontamente recuperato e che è risultato contenere cocaina”.

“Dopo avere segnalato l’uomo come assuntore di sostanza stupefacente alle autorità competenti, i poliziotti si sono diretti presso l’abitazione e facendosi aprire con uno stratagemma la porta d’ingresso dalla donna proprietaria di casa hanno sorpreso all’interno dell’appartamento un altro giovane (M.G.) seduto davanti al tavolo in cucina intento a confezionare dosi di stupefacente – aggiungono dalla questura -. La perquisizione domiciliare che ne è seguita, con l’ausilio di altri equipaggi, ha permesso di rinvenire sul tavolo della cucina due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo pari a 24.60 grammi, oltre a 46 dosi di cocaina contenute all’interno di una busta di carta per un peso complessivo pari a 18,30 grammi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento ed un’agenda con appunti vari”.