Inizia l’ultima settimana di lavori parlamentari “veri” in Assemblea regionale siciliana. Il calendario dell’Ars fino alla chiusura per ferie estive è stato stabilito dall’ultima conferenza dei capigruppo che si è tenuta giovedì della scorsa settimana ed è ormai consolidato con un solo dubbio sulla data reale di chiusura prevista per l’11 agosto (come ultima seduta per attività ispettive ma solo se ci sarà la disponibilità di un rappresentante del governo disponibile) ma che potrebbe essere anticipata al 4 (sempre coma data di ultima seduta dedicata ad interrogazione e interpellanze).

La relazione annuale dell’Antimafia

Domani, martedì 28 luglio alle ore 15, intanto è prevista la seduta dedicata alla relazione della Commissione Parlamentare antimafia al parlamento regionale. Il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, esporrà in aula all’Ars la relazione annuale della commissione con i risultati delle indagini promosse d’iniziativa

La discussione con i deputati avvierà una riflessione non solo sulla lotta alla mafia, ma cercherà anche di capire quali meccanismi di prevenzione attuare per porre un argine alla corruzione.

Economia e finanzia, in aula le leggi che aggiustano i rendiconti 2020, 2021 e 2022

Ma il clou dell’attività di questa settimana,. l’ultima rilevante, saranno le leggi di assestamento dei rendiconti generali della Regione relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Si tratta di leggi approvate dalla giunta sulla base delle indicazioni venute dalla Corte dei Conti in sede di chiusura del contenzioso sui bilanci proprio di quegli anni. Le norme di “aggiustamento” devono passare dal Parlamento per mettere la parola fine ad una stagione di 2liti” con la Corte e per avviare, poi, il ritorno alla regolarità anche neo tempi di approvazione dei rendiconti generali visto che dal 2023 in poi sono tutti bilanci relativi alla giunta Schifani nel pieno delle sue funzioni.

Il voto sulle tre norme potrebbe arrivare già dopo la discussione sulla relazione dell’Antimafia ma potrà proseguire anche mercoledì quando è prevista anche l’approvazione del rendiconto generale del bilancio interno dell’Ars in analogo assestamento.

Mercoledì seguiranno le votazioni dei finali dei disegno di legge iscritti all’ordine del giorno che siano nelle condizioni di ottenere un via libera.

Slittano a settembre le variazioni di bilancio e le riforme

Slittano a settembre., invece sia le variazioni di bilancio che potrebbero crescere di valore nel frattempo e superare il mezzo miliardo di euro disponibile da spendere, e probabilmente le riforme in attesa come quella della dirigenza regionale.

Il calendario prevede altre 2 o 3 sedute. Il 4 e 5 agosto (martedì e mercoledì) per discutere interrogazioni e interpellanze ed un’ultima data lì’11 agosto sempre per attività ispettiva ma questa incerta in attesa che dal governo venga la disponibilità di un assessore per la seduta.

Ferie brevi per l’abitudine dell’Ars, in aula il 1 settembre

Le ferie saranno, comunque, brevi per le abitudini dell’Ars. Si trona, poi, in aula il 1 settembre anche se ancora non c’è il calendario e probabilmente si tratterà più di un a seduta interlocutoria per completare l’attività ispettiva rimasta in attesa e far ripartire le commissioni prima della prima conferenza dei capigruppo che aprirà l’ultima stagione della legislatura