Lungo l’asse Palermo Roma per contestare una manovra finanziaria nazionale ritenuta ingiusta e per sottolineare le criticità della sanità in Sicilia. Sono queste le ragioni della presenza a Palermo del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha riunito Il sindacato nella sala multimediale dell’ospedale Civico.

Il perché dello sciopero generale del 12 dicembre

Landini ha anche spiegato le ragioni dello sciopero generale indetto per il prossimo 12 dicembre. “Siamo qui per parlare di sanità, di fisco, di salari, di precarietà. Tutte cose che vanno cambiate e sono al centro dello sciopero generale che abbiamo proclamato per venerdì 12 dicembre” ha detto al popolo della Cgil siciliana.

“Lo facciamo per chiedere al governo di cambiare una legge di bilancio sbagliata e per avviare quelle riforme che devono portare ad aumentare i salari e investire sulla sanità pubblica e non a tagliare ed aumentare le assunzioni di medici ed infermieri, ad investire sul territorio e allo stesso tempo una riforma fiscale degna di questo nome”.

La tassazione reale grava solo sui dipendenti

“Perché qui la tassazione reale grava quasi unicamente sul lavoro dipendente, sui pensionati. E’ tassato di più il lavoro rispetto a quanto vengano tassati i profitti delle rendita finanziarie, delle rendite immobiliare” dice il segretario nazionale della Cgil.

“Abbiamo anche avanzato una richiesta di introdurre un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze in Italia – aggiunge – basterebbe che 500.000 persone che hanno una ricchezza netta superiore ai 2 milioni di euro l’anno pagassero l’un per cento di contributo di solidarietà. Questo farebbe già recuperare più di 20 miliardi, che sono quelli che oggi servirebbero per investire nella sanità, nelle scuole, per aumentare i salari. Queste sono le ragioni dello sciopero. Siamo qui a discutere con tutti i cittadini, con i lavoratori – ha concluso – per chiedere di partecipare allo sciopero ma soprattutto per invitare tutti a non fermarsi allo sciopero nel condurre questa battaglia”.