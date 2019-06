Traffico paralizzato in direzione Trapani sulla Palermo Mazara del Vallo. Un incidente tra cinque auto ha bloccato la corsia da Palermo e fino a Capaci dove si è verificato lo scontro.

Si sono formate lunghe code e per i soccorritori è difficile potere operare. I tanti villeggianti e turisti che stavano raggiungendo le località di mare sono rimasti bloccati.

Così chi deve raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino. Percorsi alternativi sanno bene gli automobilisti non ce ne sono tranne la strada che porta a Carini salendo da via Castellana e fino alla discarica di Bellolampo per proseguire verso Torretta.

Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti.