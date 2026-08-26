Un programma che unisce sport, memoria e inclusione

Si avvicina l’appuntamento con il 16° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto – 9° Criterium europeo interforze, in programma domenica 20 settembre 2026. La manifestazione, organizzata dall’Asd Polisportiva Pegaso Athletic, entra nella fase decisiva con la definizione del nuovo percorso e delle iniziative che accompagneranno la gara.

Nuovo percorso per la 10 km

La principale novità riguarda il percorso omologato Fidal sulla distanza di 10 chilometri. Il tracciato si sviluppa su quattro giri da 2,5 km, con partenza e arrivo in via della Libertà, nei pressi di piazza Antonio Mordini.

Gli atleti percorreranno via della Libertà, via Dante, piazza Castelnuovo, piazza Ruggero Settimo, via Emerico Amari, via Pietro Valdo Panascia e via Filippo Turati, per poi rientrare su via della Libertà, con giro di boa all’altezza del civico 74.

Il 9° Criterium europeo interforze

All’interno del Memorial si conferma il Criterium europeo interforze, giunto alla nona edizione e riservato agli atleti delle forze dell’ordine italiane ed europee. Ai vincitori sarà consegnata una maglia ricordo “Ambasciatore dei Valori”, simbolo dei principi di fratellanza e condivisione che caratterizzano l’iniziativa.

Expo Village: memoria, sport e territorio

Nel cuore dell’Expo Village troveranno spazio diverse attività aperte ad atleti e visitatori. Tra queste, la visita al Museo Itinerante di Salvo D’Acquisto, curato dal Centro Studi Salvo D’Acquisto (Cesd), dedicato alla figura del Brigadiere e alla sua storia. Sarà presente l’info point del Punto impresa digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, insieme agli spazi informativi dei partner. In programma anche la musica folk de “I Re di Esis” con i “Tamburinari di Trabia Official”, che accompagneranno le fasi precedenti alla partenza e alcuni momenti lungo il percorso.

Spazio allo sport inclusivo con le esibizioni degli atleti della Scuola scherma paralimpica, che coinvolgeranno il pubblico in attività dimostrative. All’Expo Village sarà presente lo sponsor tecnico Per Correre, con Topo Athletic: in anteprima sarà esposta la nuova Specter 3. Sarà presente anche Andrea Giudice, referente di Per Correre per Topo Athletic. A conclusione della gara, tutti gli atleti riceveranno la medaglia ricordo, il ristoro finale e il pacco gara con prodotti tecnici e del territorio.

Ambasciatori dei valori e Muro dei ricordi

Tra le iniziative dell’edizione 2026 figura il progetto “Ambasciatori dei Valori”: ogni partecipante riceverà, insieme alla medaglia commemorativa, un riconoscimento simbolico che sarà aggiornato nelle successive edizioni, a testimonianza del legame con i valori del Memorial. All’Expo Village sarà inoltre allestito il Muro dei Ricordi, un “Banner della Memoria” sul quale atleti e cittadini potranno lasciare una firma o un pensiero dedicato ai temi della pace e della memoria.

Kids Cheer Corner

Lungo il percorso troverà spazio il Kids cheer corner, iniziativa promossa dal Lions Club dei Vespri e da Special Olympics Italia. L’area coinvolgerà gratuitamente i figli degli atleti e i bambini delle associazioni, chiamati a sostenere i runner durante la gara. Ai partecipanti saranno consegnati gadget e un attestato.

Camminata per inclusione e solidarietà

Alle ore 9.00 partirà la camminata ludico-motoria, aperta a famiglie, bambini e associazioni. Annunciata la partecipazione dei giovani dell’Atletica Misilmeri, insieme a Fisdir, Lega del filo d’Oro, Club scherma paralimpica Palermo, Centro regionale trapianti Sicilia, Admo e Cooperativa sociale progetto giovani.

Iscrizioni: quota agevolata fino al 31 agosto

Le iscrizioni sono già aperte. La prima scadenza è fissata per lunedì 31 agosto 2026 alle ore 23.00: entro questo termine la quota è di 12 euro. Dal 1° settembre e fino alle 12.00 di sabato 19 settembre 2026, termine ultimo per iscriversi, la quota sarà di 17 euro.

Partner

Sostengono il 16° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto: Mangia’s, Per Correre, Topo, Fidilife, Automania, Polini Group, Dorothea S.p.A., Ferrera, Audiotecnica, Blanco, Cantine Ermes, Extra Bar, Prodotti artigianali Piana degli Albanesi, Sibeg, Legacoop, Centrolimpo, Le Terre Libere dalle Mafie.