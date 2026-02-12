Appuntamento il 15 febbraio al circolo velico di Sferracavallo a Palermo

Palermo celebra il mare con un appuntamento speciale. Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 10.30, il Circolo Velico Sferracavallo (Via Plauto 27) ospita la presentazione di Meraviglie di un mare ferito. Viaggio di un ecologo intorno al Mediterraneo, il nuovo libro di Giuseppe Notarbartolo di Sciara.

La data coincide con la Giornata mondiale delle balene, un momento simbolico che richiama l’attenzione sulla tutela dei cetacei e sull’equilibrio sempre più fragile del Mediterraneo.

Un viaggio nel Mediterraneo tra memoria e impegno

L’incontro si aprirà con il saluto del presidente del Circolo Velico Sferracavallo, Giuseppe Giunchiglia, e del presidente di Marevivo Sicilia, Fabio Galluzzo. A dialogare con l’autore saranno Rosanna Maranto, direttrice artistica di Illustramente, e Mariella Gattuso, direttrice di Marevivo Sicilia. Partecipa il professor Franco Andaloro.

Il libro racconta un viaggio ideale in barca a vela che attraversa tutto il Mediterraneo: da Venezia alla Croazia, da Rodi ad Alessandria d’Egitto, da Lampedusa alla Spagna. Un percorso che diventa mosaico di episodi realmente accaduti all’autore in oltre mezzo secolo di navigazioni, tra ricerca scientifica e attivismo per la conservazione.

Le pagine restituiscono incontri ravvicinati con capodogli, balenottere, delfini, foche, squali e molte altre specie marine. Non sono immagini letterarie, ma esperienze dirette. Popolazioni ricche e diverse, ma fragili, minacciate dalle attività umane che negli ultimi decenni hanno alterato in modo profondo l’equilibrio naturale del mare.

La voce di uno dei massimi esperti di cetacei

Meraviglie di un mare ferito è insieme racconto e denuncia. È un inno alla bellezza del Mediterraneo, ma anche un appello alla responsabilità collettiva. La meraviglia diventa consapevolezza. E la consapevolezza può trasformarsi in azione.

Giuseppe Notarbartolo di Sciara è tra i più autorevoli ecologi marini italiani. Ha dedicato la propria vita alla tutela del Mediterraneo e dei suoi cetacei, sostenendo con rigore scientifico le politiche di conservazione. Nel 1986 ha fondato l’Istituto Tethys, centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale. Ha rappresentato l’Italia nella International Whaling Commission e ha ricoperto incarichi di rilievo nell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, nella Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela delle Specie Migratrici e nell’Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mediterraneo, del Mar Nero e della Zona Atlantica Contigua.

È autore di saggi divulgativi e accademici e di quasi 260 pubblicazioni scientifiche. Il volume presentato a Palermo conta 416 pagine ed è pubblicato da Enrico Damiani Editore al prezzo di 29,90 euro. Nel 2024 è uscita anche l’edizione inglese per Springer con il titolo Sailing Across A Wounded Sea.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al termine sarà possibile prenotare il brunch del Circolo, anche per i non soci, ai numeri 3792874909 e 3425040881.

L’appuntamento di Sferracavallo si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che coinvolge associazioni, studiosi e cittadini. In una terra che vive di mare e sul mare, parlare di biodiversità e conservazione non è solo un tema culturale. È una questione che riguarda il futuro.