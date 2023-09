Manifestazione in programma domenica 17 settembre

A Palermo si corre la IX Mezza Maratona in Carrozzina. La manifestazione paralimpica è in programma domenica 17 settembre fra le strade del centro del capoluogo siciliano. Una competizione nella quale si attende una grande partecipazione. Motivo per il quale l’Ufficio Mobilità del Comune, guidato dal Capo Area Sergio Maneri, ha pubblicato due ordinanze per regolare la viabilità durante lo svolgimento della competizione sportiva.

Come cambia la viabilità

Rispetto ai provvedimenti previsti dall’ordinanza 1123 del 21 agosto 2023, gli uffici del Comune hanno integrato l’atto con le regole introdotte dall’ordinanza 1185 dell’8 settembre 2023. Atto nel quale i tecnici hanno istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie di via Libertà, dalle 5 fino a cessate esigenze del 17 settembre 2023. Sempre per lo stesso giorno, dalle ore 9 alle 12, è prevista la chiusura al transito pedonale veicolare della corsia centrale via Libertà, nel tratto compreso fra piazza Mordini e piazza Castelnuovo. I mezzi provenienti da via La Farina, avranno l’obbligo di svolta a destra da piazza Mordini verso la corsia laterale di via Libertà. Auto e moto che arrivano da piazza Crispi (meglio conosciuta come piazza Croci, dovranno proseguire dritto per piazza Mordini e svoltare successivamente a sinistra, in direzione piazza Castelnuovo.

Con riguardo alle strade di collegamento fra via Filippo Turati e via Amari, è stata istituita la chiusura al transito veicolare e pedonale durante l’intero svolgimento della manifestazione su via Ruggero Settimo, nel tratto compreso fino a piazza Regalmici. Ciò per consentire agli atleti di effettuare il cosiddetto giro di boa del percorso. Con riguardo alle misure di viabilità, gli uffici del Comune fanno inoltre sapere che sarà consentito il transito negli avversamenti fra via Archimede e via Siracusa, fra via Turati e via Dante e su piazza Regalmici. Aree che, comunque, saranno chiuse al traffico durante il passaggio degli atleti. Durante l’evento, non sarà consentito il transito di bici e velocipedi all’interno dell’area oggetto della manifestazione.