Michele Bravi subito in classifica con un nuovo Album e un nuovo Tour

Michele Bravi domina la classifica FIMI/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana con La Geografia del Buio, pubblicato il 29 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato cd e in vinile. L’album è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che aveva già in precedenza collaborato con Michele; il pianoforte, che accompagna la voce dell’artista in tutte le tracce, è suonato da Andrea Manzoni. Il progetto è stato curato da Show Reel Factory. L’artista tornerà a esibirsi live.

Michele Bravi porterà sui palchi d’Italia i brani contenuti nel nuovo disco “La Geografia del Buio”, tra cui “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il Bacio” (già più di 2 milioni di stream e views), e alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come “Il Diario degli Errori”, certificato disco di platino. L’attesa per tutti i fan che vogliono incontrare Michele di persona e tornare a cantare sotto un palco a un concerto è terminata. La Geografia del Buio Tour il Calendario 2021: Martedì 9 novembre 2021 || Parma @ Campus Industry Music Domenica 14 novembre 2021 || Milano @ Fabrique Giovedì 18 novembre 2021 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia Domenica 21 novembre 2021 || Padova @ Hall Mercoledì 24 novembre 2021 || Firenze @ Viper Theatre Sabato 27 novembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale – SOLD OUT Domenica 5 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale – NUOVA DATA Martedì 7 dicembre 2021 || Pozzuoli (NA) @ Duel Beat Sabato 11 dicembre 2021 || Modugno (BA) @ Demodè