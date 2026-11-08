Ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da Monte Pellegrino, ma è stato salvato dagli agenti di polizia. L’uomo di 42 anni ha chiamato in lacrime il 112 e ha detto che aveva intenzione di togliersi la vita a causa di liti in famiglia e dissidi con la moglie.

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Palermo non senza difficolta hanno individuato il punto esatto in cui si trovava l’uomo, rintracciato nei pressi del Santuario di Santa Rosalia, nella zona di via Bonanno.

L’uomo si trovava già al margine di un dirupo, pronto a lanciarsi nel vuoto. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse sia per la conformazione impervia del terreno, sia per l’estrema delicatezza della situazione emotiva.

Gli agenti di polizia, dopo aver avviato un lungo dialogo per conquistare la sua fiducia guadagnare preziosi secondi, hanno approfittato di un momento di esitazione per mettere bloccarlo in sicurezza prima che potesse compiere il gesto estremo.

Dopo essere stato tratto in salvo e stabilizzato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul monte, che lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per ricevere le cure e l’assistenza medica necessarie.