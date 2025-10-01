La piazza di Mondello chiude per lavori. Sono partite le opere di riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello, finanziati con fondi “PN Metro Plus”, il cui importo contrattuale per l’impresa appaltatrice “Pisciotta Costruzioni srl” ammonta a 2.446.875,31 di euro.

L’intervento, il cui obiettivo è quello di consentire una migliore fruibilità della borgata marinara non solo a residenti, turisti e cittadini, ma anche alle attività commerciali, interesserà l’intera piazza, con la realizzazione di una nuova pavimentazione e la riqualificazione della fontana.

Ristori ai commercianti durante i lavori

Con l’avvio del grande restyling della piazza centrale, uno dei luoghi simbolo dell’estate palermitana si prepara a una trasformazione profonda: nuova pavimentazione, arredi urbani, illuminazione e spazi più vivibili. Un cantiere importante, che durerà diversi mesi e che inevitabilmente porterà disagi a chi lavora e vive nell’area. Proprio per questo motivo, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo annuncia che porterà all’Assemblea regionale siciliana una proposta precisa: garantire ristori ai commercianti della zona che vedranno ridotta la propria attività durante i lavori.

“Restituiremo a Mondello una piazza più bella e moderna – spiega Tamajo – ma non possiamo chiedere ai commercianti di sopportare da soli le difficoltà di un cantiere che durerà a lungo. Per questo motivo presenterò in finanziaria una norma che preveda contributi a chi sarà penalizzato. È giusto che la rigenerazione urbana vada di pari passo con la tutela di chi investe e lavora sul territorio”.

Tamajo ha poi ringraziato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per l’impegno e la collaborazione istituzionale: “Un progetto così ambizioso nasce dal dialogo e dal lavoro comune tra Regione e Comune. Ringrazio il sindaco Lagalla per l’attenzione e la determinazione con cui ha voluto sostenere questa trasformazione di Mondello». L’assessore sottolinea come la riqualificazione non debba essere soltanto un intervento estetico ma anche un segnale di equità. «Vogliamo che i sacrifici di oggi diventino un’opportunità per tutti domani. Mondello merita una piazza all’altezza della sua fama, e i commercianti meritano di non essere lasciati soli in questo percorso”.

La proposta sarà inserita nella prossima Legge Finanziaria regionale, che approderà in Aula nelle prossime settimane.

Nel frattempo limitare i disagi

Nel frattempo al fine di limitare il disagio per i fruitori della borgata marinara, l’intervento si svolgerà interessando progressivamente aeree diverse, nelle quali si concentreranno le opere previste. Si inizierà dalla parte centrale della piazza senza che, in questa prima fase, lo svolgimento dei lavori interferisca con la viabilità, che rimarrà immutata.

L’Assessorato dell’Urbanistica e della Rigenerazione urbana, della Mobilità e del Centro Storico seguirà le opere congiuntamente alla Soprintendenza ai BB. CC. e Paesaggisti per l’alta sorveglianza rilevate le caratteristiche storiche e paesaggistiche della piazza oggetto d’intervento di riqualificazione.