Nell’ambito della 17^ giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, si è svolta questa mattina, al Cimitero Comunale di Monreale, la cerimonia commemorativa in memoria del Vice Brigadiere Domenico Intravaia, cittadino monrealese, morto durante l’attentato terroristico a Nassiriya avvenuto il 12 novembre 2003 nella base italiana dei Carabinieri in Iraq, in cui persero la vita 28 persone, tra cui 12 militari dell’Arma impegnati nella missione di pace “Antica Babilonia”.

Il momento commemorativo, intenso e carico di emozione, è stato aperto dalla lettura della biografia del Decorato, insignito della Croce d’Onore alla Memoria e della Medaglia d’Oro quale Vittima del Terrorismo.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari del Caduto, il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”.

In un momento di forte intensità emotiva e carico di significato, i familiari del Vice Brigadiere Intravaia, insieme al Generale Del Monaco, al Generale Magrini e al Sindaco Arcidiacono, hanno deposto sulla tomba del militare un cuscino di fiori, gesto di affetto e riconoscenza verso chi ha donato la vita in servizio per la Patria.

La cerimonia si è conclusa con un momento di preghiera, officiato dall’Arcivescovo di Monreale, S.E. Monsignore Gualtiero Isacchi, assistito dal Cappellano Militare, Don Salvatore Falzone, e con la “Preghiera del Carabiniere” pronunciata in un clima di profonda partecipazione e raccoglimento.