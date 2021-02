Disposta l'autopsia

La procura di Palermo ha disposto l’autopsia per stabilire la cause della morte a Palermo di Candida Giammona, 39 anni e del figlioletto di cui la donna era incinta: entrambi sono deceduti sabato in seguito alle complicazioni legate al parto, fissato per venerdì scorso nella clinica Candela a Palermo.

La donna era stata trasferita in ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla perché durante il parto era stata male, mentre il piccolo era stato portato all’ospedale dei Bambini. Il soccorso dei sanitari però si è rivelato vano per entrambi.

I pm che coordinano l’inchiesta – il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto procuratore Giorgia Righi – hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sarà l’autopsia ad accertare eventuali responsabilità del personale medico. I familiari di Candida Giammona hanno presentato un esposto.

