Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato le immagini del sistema di videosorveglianza di un bar in viale Strasburgo a Palermo dove Angelo Onorato, l’imprenditore trovato morto in auto, ha preso un caffè insieme ad un uomo. Gli agenti di polizia adesso cercano quello uomo per sapere se era lo stesso con cui aveva un appuntamento sabato mattina.

Onorato quella mattina è andato in aeroporto a prendere un parente arrivato nello scalo Falcone Borsellino. Poi ha detto che doveva incontrare una persona. La trasmissione la Vita in Diretta ha intervistato la titolare del bar di viale Strasburgo a due passi dal negozio di arredamenti dell’architetto.

“Angelo Onorato ha offerto un caffè ad una persona che non ho mai visto – dice Valentina titolare del bar – Sono ancora molto turbata. L’ho visto la mattina, non è morto di infarto non è morto di una malattia per me è uno choc. Ha pagato un piccolo conto e ha offerto la colazione ad una persona. Non penso assolutamente al suicidio era sempre sorridente come sempre”.

Domani sarà eseguita l’autopsia dal medico legale del Policlinico Tommaso D’Anna. La famiglia ha incaricato come consulente Nuccia Albano, medico legale e assessore al Lavoro della giunta Schifani. Da quell’esame ci si aspetta risposte per cercare di comprendere come sia morto Angelo Onorato.