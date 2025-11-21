Un altro motociclista morto nelle strade siciliane. Incidente stradale mortale, a Pantelleria. A perdere la vita un motociclista, Giuseppe Belvisi, di 34 anni. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro avvenuto lungo la strada comunale che da contrada Scauri conduce alla contrada di Rekale.

L’uomo, che indossava il casco, è stato subito soccorso con un’ambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. La vittima lascia la moglie e due figli piccoli, una bimba di 10 anni ed un bambino di 5 anni.

Carini auto si scontrano una donna in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato in via Adige nel quartiere Agliastrelli. Coinvolte due automobili: una si è ribaltata. Una donna M.C. di 60 anni a bordo di una Bmw è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Un giovane di 18 anni alla guida di una Volkswagen Polo anche lui trasportato in ospedale in codice giallo.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e due pattuglie della locale Polizia Municipale, che stanno effettuando tutti i rilievi per risalire alla chiara dinamica dell’incidente.

Scontro tra tre auto chiusa la Palermo Sciacca

A seguito di incidente, al km 13,200 nel comune di Monreale, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 624 “Palermo- Sciacca” tra gli svincoli di “Altofonte” e “Giacalone”.

Nell’incidente le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti 3 veicoli.