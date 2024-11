E’ morto Placido Rizzotto a 73 anni. “Corretto, appassionato e lottatore” così è ricordato da molti. Sono tre degli aggettivi che vengono affiancati a Placido Rizzotto, scomparso appena qualche ora fa. Lo scrivono direttamente dalla pagina Facebook del sindacalista della Cgil: “Da lottatore oggi ci ha lasciati Placido”. Con grande dolore, il mondo del lavoro e della giustizia sociale piange la sua scomparsa, lui che portava alto il suo stesso nome poiché nipote del celebre sindacalista assassinato dalla mafia negli anni ’40.

Placido è stato un attivista instancabile, parte di una rete di familiari di vittime di mafia che ha lottato per ottenere verità e giustizia. Ha impiegato decenni per scoprire i resti dello zio, suo omonimo, ucciso a colpi pistola e gettato in un pozzo a 34 anni.

Si è battuto per trovare i resti dello zio

Nipote del sindacalista ucciso dalla mafia il 10 marzo del 1948, Placido Rizzotto, si è sempre battuto per trovare i resti del corpo dello zio, ritrovati in parte dall’allora capitato Carlo Alberto dalla Chiesa nella foiba di Rocca Busambra. Una prima volta il tribunale aveva negato che quelli fossero i resti di Rizzotto e, negando la consegna ai familiari, non fu possibile avere una tomba. Il 9 marzo 2012 l’esame del Dna, comparato con quello estratto dal padre Carmelo, morto da tempo e riesumato per questo scopo, ha confermato che i resti trovati il 7 luglio 2009, dopo una lunga e difficile indagine condotta dalla polizia di Stato di Corleone, appartenevano a Rizzotto.

I resti sono stati recuperati da personale specializzato per interventi speleologici del comando provinciale vigili del fuoco di Palermo. Il 16 marzo 2012 il Consiglio dei ministri ha decido di eseguire i funerali di Stato. Il 24 maggio del 2012 a 64 anni dalla sua morte, sono stati celebrati i funerali alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Rizzotto fu uno dei più noti tra i 36 sindacalisti assassinati dalla mafia nel dopoguerra in Sicilia. Nel giorno del funerale il nipote prese la parola: “Zio Placido” – inizò così l’intervento di Placido Rizzotto – non ti ho mai conosciuto ma solo attraverso le parole appassionate di chi ti ha vissuto accanto: nonna Rosa ad esempio, che ho sempre visto vestita di nero”. Poi, ricordando i 42 sindacalisti uccisi da Cosa nostra ha ribadito: “Si deve riscriver la storia di questi uomini, chiediamo giustizia e verità per tutti loro – conclude – zio Placido riposa in pace, ora tocca a noi vincere”.

Il cordoglio

“Mio fratello Placido è volato in cielo” è così, che Angelo Rizzotto, fratello del sindacalista annuncia la dipartita. Placido ha lavorato incessantemente per promuovere condizioni di lavoro dignitose e giuste, sostenendo le istanze di chi ogni giorno si impegna per costruire un futuro migliore.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione tra coloro che lo conoscevano: “Con grande dolore scrivo questo post: è venuto a mancare Placido Rizzotto, nipote del sindacalista ucciso dalla mafia, di cui portava il nome. Placido faceva parte della grande rete di familiari di vittime innocenti delle mafie, era un cittadino impegnato in prima persona nella richiesta di verità e giustizia per tutti i sindacalisti uccisi dalla mafia. Una richiesta che si sostanziava anche nel loro riconoscimento mancato da parte di norme che, ad oggi, non riconoscono lo status di vittima di mafia a persone uccise prima del gennaio del 1961. Così come si è battuto per i diritti delle lavoratrici e lavoratori. Placido ci mancherà. Dal canto mio, ti cercherò con lo sguardo e non sarò rassicurata dal vederti tra gli altri. Alla tua famiglia un forte forte abbraccio di vicinanza affettuosa. A te rinnovo la mia promessa d’impegno per i valori in cui continuiamo a portare nell’impegno quotidiano. Grazie Placido, per tutto.” – ricorda Daniele Marcone -.

Poi ancora: “È morto Placido Rizzotto, sindacalista della CGIL e nipote del sindacalista ucciso dalla mafia a Corleone e di cui, con fierezza, portava nome e cognome. Placido ha combattuto per anni per scoprire i resti dello zio e ne ha tutelato la memoria. Porterò sempre con me i suoi abbracci e il grande affetto che ci legava. Buon viaggio amico mio” – ha scritto Giuseppe Antoci, Europarlamentare ed ex presidente del Parco dei Nebrodi -.

“Ciao Placido, nostro amico e prezioso compagno di viaggio – scrivono dalla cooperativa Placido Rizzotto Libera terra – Da quando si è costituita la nostra Cooperativa sei stato al nostro fianco. Hai sostenuto e incoraggiato il nostro lavoro sui beni confiscati nell’Alto Belice Corleonese. Il tuo sguardo, pieno di orgoglio mentre tenevi tra le mani una bottiglia di vino prodotto da Libera Terra, dedicato alla memoria di tuo Zio, resterà impresso nei nostri cuori. Caro amico che la terra ti sia lieve. Noi ti promettiamo che continueremo il nostro impegno nel tuo esempio. Terremo viva la memoria di tuo Zio, così come hai fatto tu per tutta la tua vita”.

Like this: Like Loading...