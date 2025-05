E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione, in avanzato stato di decomposizione. E’ accaduto a Trappeto, nel palermitano, dove un romeno di 68 anni è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento di via Leonardo da Vinci. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dalla sua residenza e dalla prolungata assenza dell’uomo in paese.

L’intervento dei vigili del fuoco e strada chiusa al traffico

L’uomo, che lavorava prevalentemente come bracciante agricolo, viveva da solo e pare non avesse familiari nelle vicinanze. Non rispondeva al citofono da giorni e nessuno era riuscito a mettersi in contatto con lui. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di accedere all’abitazione, dove è stata fatta la macabra scoperta: il corpo si trovava in uno stato avanzato di decomposizione. I sanitari e il medico legale, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine, hanno eseguito i primi rilievi. Secondo una prima analisi, il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni fa, probabilmente per un malore improvviso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico dalla polizia municipale per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti. Purtroppo non si tratta di un caso isolato.

Uomo di 48 anni trovato morto in casa a Palermo dai vigili del fuoco

Lo scorso 26 aprile i vigili del fuoco hanno trovato un palermitano di 48 anni morto in casa sdraiato sul divano vicino all’ingresso dell’appartamento. L’intervento è scattato in via della Rosa alla Gioiamia a Palermo in un complesso residenziale.

Le squadre di soccorso sono state chiamate dai vicini e dall’amministratore perché dall’abitazione proveniva cattivo odore. I sanitari del 118 intervenuti hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo i primi rilievi l’uomo sarebbe morto da alcuni giorni.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo di 48 anni trovato morto in casa in via della Rossa alla Gioiamia a Palermo, una strada non distante dalla cattedrale di Palermo.

Secondo i primi accertamenti la morte del palermitano sarebbe avvenuta da diversi giorni, forse anche da due settimane. Secondo i primi rilievi del medico legale la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Ma per fugare ogni dubbio la procura ha disposto l’autopsia