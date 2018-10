Dal 26 ottobre al 4 novembre

Torna I-design, quest’anno arrivata alla sua settima edizione ed inserita all’interno degli eventi previsti per Palermo Capitale della Cultura e Manifesta 12 Collateral, che ogni anno richiama in città designer e aziende per presentare le novità del settore. L’iniziativa è curata da Daniela Brignone, in partnership speciale con Matera Capitale Europea della Cultura 2019, e culminerà nella design week, tra il 25 ottobre, in cui è prevista la serata inaugurale ai Cantieri Culturali alla Zisa, e il 4 novembre.

Il tema scelto per questa nuova edizione è “Beyond borders. Utopias move people!”, che intende rappresentare un design senza confini, riflesso delle contaminazioni e della globalizzazione, che recupera, attraverso il pensiero utopico, le tradizioni di ogni luogo, degli elementi rituali, culturali e storici che, per mezzo dell’applicazione delle tecnologie, ne trasmettono i valori e l’essenzialità. L’idea è ispirata al clima del ’68, di cui si celebra quest’anno il 50° anniversario, al quale I-design dedica la serata inaugurale dal titolo “Turn on revolution”, “Accendi la rivoluzione”, che intende ripercorrere un decennio di storia del design.

“Il tema scelto per la settima edizione – ha affermato Daniela Brignone – è dedicato ai visionari che, nel loro piccolo, cercano di cambiare il mondo. Vogliamo mettere al centro dell’attenzione l’artigianato, che, se non innovato, è destinato a morire”. L’evento prevede la realizzazione di uno scambio tra le design week tra Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018, e Matera, che è stata scelta come Capitale della Cultura 2019, grazie ad un accordo con l’APT Basilicata. Infatti, Fucina Madre di Matera sarà ospite d’onore di I-design, presentando una produzione di 26 artigiani e designer lucani e mettendo in luce i punti di contatto tra la Basilicata e la Sicilia legati alla cultura e alla creatività.

“Si tratta – ha dichiarato Mariano Schiavone, direttore dell’APT Basilicata – della condivisione di un percorso che intendiamo proseguire nel tempo. Grazie a Fucina Madre, saranno molti i momenti che racconteranno la nostra cultura e la nostra terra”. Tra gli appuntamenti previsti, saranno molte le mostre che racconteranno la Sicilia e il design, come “Sicilian Design Experience”, che presenterà 40 oggetti provenienti da varie parti della regione, e “Arte in tavola”, in cui saranno esposti una selezione di oggetti per la tavola realizzati da realtà siciliane.