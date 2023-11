Le riprese e il divertimento in piazza del Garrafaello per il nuovo film di Muccino, Vucciria

Scatta il ciak del nuovo film di Gabriele Muccino a Palermo, “Here now” la storia di una giovane americana in viaggio in Sicilia con la sorella. Tra una ripresa e l’altra, il registra e sceneggiatore italiano, assieme alla sua troupe, si consente momenti di divertimento e spensieratezza presso il mercato della Vucciria di Palermo. Così, attori e sceneggiatori, ballano sulle note di Can’t take my eyes off of you nella piazza più famosa della vita notturna palermitana. Ad aggiungersi alla grande festa, anche alcuni spettatori che approfittano del clima disteso per celebrare assieme all’equipe televisiva, il nuovo lancio. Piazza del Garraffaello viene decorata da luci colorate e diventa una sala disco sotto cui ballare e cantare fino a tarda notte, proprio come mostrano le storie del profilo instagram di Muccino.

“Here Now”, film di Muccino

Sophie, giovane ventenne americana, dopo un lungo viaggio in l’Italia, sosta, l’ultimo giorno prima del suo ritorno in California, 24 ore a Palermo in compagnia della sorella. Da quella sera però tutto cambia. Nel capoluogo siciliano incontra un ragazzo, Giulio, e assieme alla sua comitiva, trascorreranno una sera di puro divertimento. Una notte romantica e terrificante allo stesso momento che farà cambiare tutto e per cui nulla sarà più come prima.

Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai cinema e vede nel cast Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer. Scritto da Gabriele Muccino e Paolo Costella, il film uscirà nella sale cinematografiche prossimamente distribuito da 01 Distribution.

Con i ciak del nuovo film sono partiti anche i primi divieti previsti delle ordinanze dell’ufficio mobilità di Palermo. Lo scorso 6 settembre e 19 settembre sono state assegnate le nuove regole per la viabilità; La troupe cinematografica resterà a Palermo per circa due mesi, piazzando il suo campo base al Foro Italico, all’altezza di Villa Giulia. Di seguito, le foto scattate in Vucciria prese dai social.











