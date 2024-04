Gli agenti della polizia municipale di Termini Imerese hanno multato l’auto della sposa e quella dello sposo. E’ successo in piazza Duomo dove da tempo è stata instituita la zona pedonale.

Gli autisti della auto hanno accompagnato gli sposi nei pressi dell’ingresso del Duomo e sono rimasti con le auto in attesa della fine della cerimonia. Sono arrivati i vigili e hanno chiesto di far rispettare il regolamento che prevede che solo una vettura, quella della sposa, può restare nei pressi del Duomo.

Uno degli autisti ha iniziato a riprendere gli agenti della polizia municipale mentre redigevano i verbali e le due auto con le multe lasciate nel cruscotto.

“Incredibile – ha detto – i vigili urbani stanno multando le auto degli sposi. In tanti anni non mi è mai successo. Farò in modo che questo video diventi virale”.

“Il regolamento è chiaro – dice il sindaco Maria Terranova – L’area è pedonale ed è prevista la sosta della sola auto della sposa. L’autista che ha ripreso e minacciato gli agenti della polizia municipale di diffondere il video non aveva alcuna intenzione di fare uscire una delle due auto.

Non sapendo quale fosse l’auto della sposa gli agenti le hanno multate tutte e due. Hanno rispettato il regolamento”. Una volta usciti gli sposi hanno trovato le multe sul parabrezza. In questo caso il detto cambia. Sposi multati sposi fortunati.