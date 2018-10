“Il dolore che sto provando in questo momento è straziante mi ha proprio spezzato il cuore a metà parlo con me stessa e mi dico Melania non è possibile è solo un brutto sogno perché cosi in questo modo non si può morire Carmen – scrive la cugina – non lo ha accetto perchè avevamo tante cose belle ancora da fare non è giusto tu no. Eri una persona meravigliosa affettuosa buona avevi solo 30 anni. Eri strafelice quando ti ho detto che aspettavo un bambino e tu mi hai guardata dicendo che gi à l’avevi sognato e che avrei avuto una bella bambina ed eri convintissima.

In questi giorni non ti sono potuta stare vicina per via della gravidanza ma quella domenica ho fatto di tutto per vederti è stata l ultima volta che ti ho vista ed io non scorderò il tuo sorriso quando mi hai vista ti voglio bene cugina il signore chiama con se gli angeli più belli e tu sei e sarai uno di quelli che la nostra Madre del Paradiso di accolga abbraccia aperte e ti stringa forte per non farti sentire sola e ti accompagni in questo lungo viaggio che ti porta da Dio”.