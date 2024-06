L'inaugurazione

Un inno alla pace, alla coesistenza di culture diverse e all’integrazione fra i popoli dell’Unione Europea. “Nella varietà c’è concordia” recita il nuovo murales portato avanti dalla rappresentanza in Italia della commissione europea in collaborazione con il centro Europe direct euromed carrefour Sicilia inaugurato questa mattina, 6 giugno, presso i cantieri culturali alla Zisa di Palermo. L’opera, raffigurante 17 volti di etnia differente, è stata realizzata dall’artista street art Igor Scalisi Palminteri che ha creato un’armonia cromatica di visi rievocando i concetti di multiculturalismo e integrazione.

Alla presentazione nel nuovo progetto, ha presenziato anche il vice sindaco, assessore alla cultura Giampiero Cannella: “La Sicilia è inserita in questo progetto in quanto terra di frontiera fortemente interessata al fenomeno migratorio – continua – ha vista svariate culture miscelarsi e sintetizzarsi nella cultura che oggi noi tutti conosciamo”.











L’opera

Il murale, intitolato “In Varietate Concordia” si ispira al motto dell’Unione Europea “Unita nella diversità”. Lo street artist ha voluto interpretare il concetto realizzando volti diversi fra loro per fisionomia, colore, età, cultura e tradizioni celebrando quindi l’Europa multietnica.

“Sono persone vere che ho incontrato nella mia vita e che vivono in tutta Europa – ha dichiarato Palminteri – alcune sono arrivate da paesi lontani, altre si sono spostate in Europa da una nazione all’altra ma tutte rappresentano l’Europa di oggi – poi aggiunge – nella mia esperienza di pittore ho notato che per dipingere volti dalla diversa tonalità cromatica occorrono le stesse tinte”.

Questa mattina è stata affissa la targa di fianco all’opera, all’interno della quale è possibile scannerizzare il codice Qr e accedere in maniera immediata ai siti: della rappresentanza in Italia della commissione Ue, di “Vedi Palermo” o al sito dell’artista Igor Scalisi Palminteri.

L’iniziativa “EU street art”

L’iniziativa “Eu street art” mira a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche di attualità e sui risultati conseguititi dall’Unione Europea negli ultimi cinque anni. La Sicilia è una dette sette regioni italiane coinvolte nel progetto che oggi ha visto la creazione del nuovo murales che urla all’uguaglianza.

Il motto dell’Ue, “In varietate concordia”, è stato introdotto nel 2000 e rappresenta l’idea di un’Europa che lavora insieme per la pace e la prosperità, valorizzando la ricchezza delle culture, delle tradizione e delle lingue del continente.

“Questa iniziativa è stata portata avanti dalla rappresentanza per far conoscere quelli i risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni dalla commissione europea – ha dichiarato Simona Chines, presidente di Europe direct euromed carrefour Sicilia – come si può vedere dal murale il tema affrontato è quello della migrazione e dell’intercultura, realtà di cui Palermo è molto ricca”.

