Notificato provvedimento della polizia municipale

Dovrà essere rimosso il murales che si trova in piazza Caracciolo e raffigura un giovane ucciso nel 2021 alla Vucciria. La polizia municipale di Palermo, su segnalazione della soprintendenza per i beni culturali e ambientali, oggi ha notificato ai proprietari di un immobile, sito in piazza Caracciolo, l’ordinanza di rimozione di un murale, realizzato sul prospetto dell’edificio, prospiciente la piazza, senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici preposti.

Considerato che, secondo le disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio piazza Caracciolo è un sito storico e, pertanto, rientra tra i beni culturali, i proprietari avranno 5 giorni di tempo per rimuovere il dipinto. Poi sarà il Comune a cancellare la gigantografia, addebitando i costi di rimozione ai residenti del palazzo.

Proprio nei giorni scorsi, gli agenti erano intervenuti in un’autofficina di via Magnisi, gestita da un parente del ragazzo raffigurato nel murale e completamente abusiva. I locali e l’attrezzatura sono stati sottoposti a sequestro e all’attività sono stati apposti i sigilli.