Il 62,5% dei mutui è stipulato nella macroarea settentrionale

Kìron Partner, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le caratteristiche dei soggetti mutuatari per comprendere quali sono le caratteristiche di coloro che si muovono sul mercato. La rilevazione, riferita al 2024, prende in esame parametri quali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas.

Area di provenienza

In Italia il 68,2% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 12,5% è rappresentato da cittadini europei, mentre il 19,4% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani.

Area erogazione mutuo

Analizzando l’area in cui i soggetti hanno stipulato il mutuo, si evince che la maggiore concentrazione è nella macroarea settentrionale con il 62,5%. Seguono a molta distanza Italia Meridionale e Italia Centrale con valori rispettivamente del 14,9% e del 15,9%. Solo il 6,7% sottoscrive un mutuo nelle isole.

Età anagrafica

L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo nel 2024 è 39,5 anni. L’analisi per fasce d’età mostra come sia la popolazione più giovane a fare un maggior ricorso al mutuo e, in generale, la percentuale decresce con l’aumentare dell’età. C’è una leggera preponderanza dei 35-44enni rispetto agli under 35: la prima fascia incide per il 35,1%, quella più giovane pesa invece il 35,7%.

Professione

Dall’analisi della professione del mutuatario emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristica identifica l’86,9% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 9,1% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d’azienda) e del 2,4% di lavoratori a tempo determinato.