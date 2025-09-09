“I sottoscritti consiglieri comunali chiedono ufficialmente al sindaco Lagalla di avviare l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria a Myriam Sylla, campionessa olimpica e del mondo di pallavolo, nata proprio nel capoluogo siciliano”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.

“Myriam Sylla è oggi una delle atlete più rappresentative dello sport italiano, simbolo di talento, dedizione e spirito di squadra. La sua storia sportiva è un esempio positivo per tanti giovani e motivo di orgoglio per Palermo, città che le ha dato i natali – aggiungono i consiglieri –

Concedere la cittadinanza onoraria a Myriam Sylla significa riconoscere non solo i traguardi sportivi di una campionessa di livello mondiale, ma anche la forza di una donna che incarna i valori universali di impegno, sacrificio e passione. La nostra città ha il dovere di onorare una figura che porta alto il nome dell’Italia e di Palermo in tutto il mondo”.