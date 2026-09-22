Nasce la centrale unica dell’elisoccorso del 118 in Sicilia. Con la pubblicazione sulla gazzetta dello scorso venerdì per le nuove linee di indirizzo del Seus 118 firmate dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, viene riorganizzato e reso più moderno il servizio di emergenza territoriale.
Tra le novità più rilevanti la riattivazione del coordinamento unico del servizio di elisoccorso (Cuse), assegnato alla centrale operativa 118 Palermo-Trapani, diretta da Fabio Genco, nell’azienda sanitaria ospedale Civico di Palermo, che coordinerà le missioni dei 6 elicotteri dell’elisoccorso regionale presso una sola sala operativa consentendo un più razionale ed efficace utilizzo della risorsa aerea per le emergenze sanitarie.
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